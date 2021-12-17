Moderna в четыре раза чаще провоцирует миокардит, чем Pfizer
Источник:Bloomberg
Вакцина компании Moderna против COVID-19 в четыре раза чаще может вызвать воспаление сердечной мышцы, чем вакцина от Pfizer-BioNTech. Впрочем, этот побочный эффект все еще очень редок.
Исследователи из датского Statens Serum Institute исследовали связь между мРНК-вакцинами против COVID-19 и случаями миокардита.
К теме Как держать иммунитет в тонусе круглый годСправка! Миокардит – редкое, но серьезное заболевание, вызывающее воспаление сердечной мышцы. Чаще всего возникает вследствие инфекции или воспаления, которые вызваны вирусом.
В исследовании приняли участие почти 85% датчан – 4,9 миллиона человек в возрасте от 12 лет.
Результаты исследования:
- ученые обнаружили 1 случай миокардита на 71 тысячу вакцинированных Pfizer-BioNTech,
- и 1 случай на 24 тысячи вакцинированных Moderna.
В исследовании отметили, что большинство случаев миокардита были легкими.
Эти результаты не уменьшают многочисленные преимущества вакцинации, заболевание COVID-19 само по себе также связано с риском воспаления сердечной мышцы,
– отметил автор исследования Андерс Хвейд.
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