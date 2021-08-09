Так, фармацевтическая компания протестирует мРНК-вакцину против коронавируса на детях. Они хотят убедиться касательно ее безопасности и возможных побочных реакций у самых младших.
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Тестирование на детях
- К тестированию планируют привлечь 6 тысяч здоровых детей.
- Их возраст будет составлять от 6 месяцев до 12 лет.
- Участники будут зарегистрированы в США, Канаде и/или Австралии.
- Испытания планируют провести до середины 2023 года.
Сначала хотят протестировать детей в возрасте от 6 до 12 лет. Потом – от 2 до 6 лет и, наконец, детей от 6 месяцев до 2 лет.
Во время клинических исследований будет проверяться безопасность вакцины против коронавируса и реактогенность – лихорадка или боль в руке.
Почему приняли такое решение
Производитель вакцины принял такое решение после того, как правительство Австралии решило, что вакцина Moderna поступит в Австралию с середины сентября 2021 года. Ожидается, что в этом году на континент доставят 10 миллионов доз вакцины Moderna, а в 2022 году – еще 15 миллионов дополнительных доз.
Что известно о вакцине от Moderna?
Это мРНК-вакцина, разработанная по технологии, которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.
Новое название препарата от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививки им нужно проводить два раза с интервалом в 28 дней.