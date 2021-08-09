Так, фармацевтическая компания протестирует мРНК-вакцину против коронавируса на детях. Они хотят убедиться касательно ее безопасности и возможных побочных реакций у самых младших.

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Тестирование на детях

К тестированию планируют привлечь 6 тысяч здоровых детей.

Их возраст будет составлять от 6 месяцев до 12 лет.

Участники будут зарегистрированы в США, Канаде и/или Австралии.

Испытания планируют провести до середины 2023 года.

Сначала хотят протестировать детей в возрасте от 6 до 12 лет. Потом – от 2 до 6 лет и, наконец, детей от 6 месяцев до 2 лет.

Во время клинических исследований будет проверяться безопасность вакцины против коронавируса и реактогенность – лихорадка или боль в руке.

Почему приняли такое решение

Производитель вакцины принял такое решение после того, как правительство Австралии решило, что вакцина Moderna поступит в Австралию с середины сентября 2021 года. Ожидается, что в этом году на континент доставят 10 миллионов доз вакцины Moderna, а в 2022 году – еще 15 миллионов дополнительных доз.

Справка. В США компания Pfizer также начала клинические испытания вакцины против COVID-19 у детей.