Несмотря на четыре десятилетия исследований, врачи все еще не смогли разработать вакцину для защиты людей от вируса, вызывающего СПИД. Но надежды появились вместе с успехом применения технологии мРНК, которая позволила разработать вакцины против коронавируса в рекордно короткий срок, в том числе вакцины от Moderna.

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Новое исследование вакцины против ВИЧ

В исследовании примут участие 56 здоровых взрослых людей, которые не болеют ВИЧ. Цель вакцины – стимулировать выработку своего рода антител, называемые "широко нейтрализующими", или bnAbs, которые могут действовать против многих вариантов ВИЧ, циркулирующих сегодня.

Как действует вакцина

Вакцина должна научить В-лимфоциты, которые являются частью иммунной системы, генерировать эти антитела. В этом исследовании участникам вводят иммуноген-вещество, которое может вызвать иммунный ответ – а затем усилитель иммуногена. Эти вещества будут доставлены по технологии мРНК.

Иммуногены из этого исследования были разработаны IAVI и исследовательским институтом Scripps при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и Moderna.

В первом исследовании в прошлом году был протестирован первый иммуноген, но без использования технологии мРНК. Это показало, что желаемый иммунный ответ возник у десятков людей, участвовавших в исследовании. Следующим шагом было привлечение Moderna с ее новой техникой мРНК.

Ранее ученые сумели очистить скрытые резервуары ВИЧ, где вирус обычно находится в спящем состоянии. Эти результаты исследования свидетельствуют, что ВИЧ излечим.