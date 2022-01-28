Moderna начала испытания мРНК-вакцины против ВИЧ

Началось тестирование на людях вакцины против ВИЧ, которая использует технологию информационной РНК. Сейчас препарат проходит первую фазу исследования.

Несмотря на четыре десятилетия исследований, врачи все еще не смогли разработать вакцину для защиты людей от вируса, вызывающего СПИД. Но надежды появились вместе с успехом применения технологии мРНК, которая позволила разработать вакцины против коронавируса в рекордно короткий срок, в том числе вакцины от Moderna.

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Новое исследование вакцины против ВИЧ

В исследовании примут участие 56 здоровых взрослых людей, которые не болеют ВИЧ. Цель вакцины – стимулировать выработку своего рода антител, называемые "широко нейтрализующими", или bnAbs, которые могут действовать против многих вариантов ВИЧ, циркулирующих сегодня.

Как действует вакцина

Вакцина должна научить В-лимфоциты, которые являются частью иммунной системы, генерировать эти антитела. В этом исследовании участникам вводят иммуноген-вещество, которое может вызвать иммунный ответ – а затем усилитель иммуногена. Эти вещества будут доставлены по технологии мРНК.

Иммуногены из этого исследования были разработаны IAVI и исследовательским институтом Scripps при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и Moderna.

В первом исследовании в прошлом году был протестирован первый иммуноген, но без использования технологии мРНК. Это показало, что желаемый иммунный ответ возник у десятков людей, участвовавших в исследовании. Следующим шагом было привлечение Moderna с ее новой техникой мРНК.

Ранее ученые сумели очистить скрытые резервуары ВИЧ, где вирус обычно находится в спящем состоянии. Эти результаты исследования свидетельствуют, что ВИЧ излечим.