Два человека в Японии умерли после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где обнаружили посторонние вещества. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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"Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце (июле – 24 канал) в течение нескольких дней после того, как получили вторую дозу Moderna", – говорится в сообщении.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли причиной стали эти неизвестные элементы. Истинные факторы, из-за которых умерли люди, до сих пор выясняют.

Внимание! СМИ писали, что, возможно, загрязняющим веществом были металлические частицы.

В Moderna нашли неизвестные вещества: предыстория