В Moderna обнаружили примеси: два человека умерли после прививок в Японии
Источник:The Japan Times
В партии вакцины Moderna ранее нашли посторонние примеси. Очевидно, препарат уже успели уколоть людям, до того как это обнаружили.
Два человека в Японии умерли после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где обнаружили посторонние вещества. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения.
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"Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце (июле – 24 канал) в течение нескольких дней после того, как получили вторую дозу Moderna", – говорится в сообщении.
Впрочем, пока неизвестно, действительно ли причиной стали эти неизвестные элементы. Истинные факторы, из-за которых умерли люди, до сих пор выясняют.Внимание! СМИ писали, что, возможно, загрязняющим веществом были металлические частицы.
В Moderna нашли неизвестные вещества: предыстория
- В Японии прекратили использование примерно 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, которые успели отправить в 863 центра вакцинации по всей стране. Там обнаружили посторонние вещества.
- Правительство и Moderna заявили, что не обнаружили никаких проблем с безопасностью или эффективностью. А прекращение использования было всего лишь мерой предосторожности.
- В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому поводу.