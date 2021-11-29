Вакцина от Moderna
Об этом рассказал генеральный директор компании Moderna Пол Бертон. Компания мобилизовала сотни сотрудников, чтобы начать изучать новый штамм COVID-19.
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Хотя пока неясно, понадобятся ли новые рецептуры, или текущие вакцинации от коронавируса обеспечат защиту от нового варианта.
Мы должны узнать о текущей способности вакцины обеспечивать защиту в ближайшие пару недель, но замечательная особенность вакцины MRNA, платформы Moderna в том, что мы можем двигаться очень быстро,
– отметил Бертон.
Глава Moderna сказал, что если им придется делать совершенно новую вакцину, он думает, что это состоится в начале 2022 года, прежде чем она будет доступна в больших количествах.
Важность вакцинации
По словам Бертона, действующие вакцины могут обеспечить определенную защиту от нового штамма, в зависимости от того, как давно люди получили прививки. При этом он подчеркнул, что невакцинированные должны пройти иммунизацию или ревакцинацию, если они имеют на это право.
Вакцина от Pfizer
Источник: Insider
Компании BioNTech и Pfizer также заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса Омикрон. Вакцина может быть сделана менее чем за 100 дней.
Через 2 недели компания получит данные лабораторных тестов, которые подскажут, необходима ли новая вакцина или можно будет адаптировать уже имеющуюся.
Штамм коронавируса Омикрон: коротко о главном
- Первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии. Впервые его обнаружили в Южной Африке.
- По словам ученых, он имеет большое количество мутаций.
- Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство этим вариантом вируса. По предварительным данным, он может быть опаснее, чем предыдущие.
Все, что сейчас известно о новом варианте коронавируса Омикрон – мы собрали в одном материале.