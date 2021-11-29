Moderna и Pfizer готовятся выпустить вакцину от штамма Омикрон

В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в начале 2022 года. Pfizer также начала разработку вакцины от нового варианта.

Вакцина от Moderna

Об этом рассказал генеральный директор компании Moderna Пол Бертон. Компания мобилизовала сотни сотрудников, чтобы начать изучать новый штамм COVID-19.

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Хотя пока неясно, понадобятся ли новые рецептуры, или текущие вакцинации от коронавируса обеспечат защиту от нового варианта.

Мы должны узнать о текущей способности вакцины обеспечивать защиту в ближайшие пару недель, но замечательная особенность вакцины MRNA, платформы Moderna в том, что мы можем двигаться очень быстро,

– отметил Бертон.

Глава Moderna сказал, что если им придется делать совершенно новую вакцину, он думает, что это состоится в начале 2022 года, прежде чем она будет доступна в больших количествах.

Важность вакцинации

По словам Бертона, действующие вакцины могут обеспечить определенную защиту от нового штамма, в зависимости от того, как давно люди получили прививки. При этом он подчеркнул, что невакцинированные должны пройти иммунизацию или ревакцинацию, если они имеют на это право.

Вакцина от Pfizer

Источник: Insider

Компании BioNTech и Pfizer также заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса Омикрон. Вакцина может быть сделана менее чем за 100 дней.

Через 2 недели компания получит данные лабораторных тестов, которые подскажут, необходима ли новая вакцина или можно будет адаптировать уже имеющуюся.

Штамм коронавируса Омикрон: коротко о главном

Первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии. Впервые его обнаружили в Южной Африке.

По словам ученых, он имеет большое количество мутаций.

Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство этим вариантом вируса. По предварительным данным, он может быть опаснее, чем предыдущие.

Все, что сейчас известно о новом варианте коронавируса Омикрон – мы собрали в одном материале.