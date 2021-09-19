Оказалось, что Moderna является наиболее эффективной против госпитализации при COVID-19. Но Pfizer и Johnson & Johnson также обеспечивают существенную защиту.

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Эффективность этих вакцин против госпитализаций:

Дефективность вакцины Moderna от госпитализации – 93%,

Pfizer-BioNTech – 88%,

Johnson & Johnson составила – 71%.

Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределении уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19,

– говорится в отчете CDC.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие более чем 3 600 взрослых, которых госпитализировали в 21 больницу в США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа 2021 года.

1 682 пациента получили положительные результаты теста на COVID-19, остальных людей внесли в контрольную группу. Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.

64% участников были невакцинированы. Почти 13% были полностью иммунизированы вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% вакцинировались Johnson & Johnson.

Эффективность вакцины среди реципиентов Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и снизилась до 92% примерно через 4 месяца. При этом исследователи зафиксировали сильное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer – если в период от 14 до 120 дней после второй прививки был 91% эффективности, то после 120 дней он составлял 77%.