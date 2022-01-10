Все это на фоне того, что страны по всему миру готовятся к введению ежегодных прививок против вируса. Сейчас компания планирует начать клинические испытания этого бустера.
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Релиз – уже в 2022 году
Moderna планирует выпустить специальную бустерную вакцину уже этой осенью. Об этом заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
Мы обсуждаем этот вопрос с мировыми лидерами в сфере здравоохранения. Однако, по нашему мнению, лучшей стратегией является выпуск потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать Омикрону,
– сказал Бансел.
По его словам, компания может поставить от 2 до 3 миллиардов бустерных доз в этом году.
Вакцина против Омикрона от Pfizer
Ранее в компании Pfizer заявили, что их вакцину против Омикрона создадут уже весной 2022 года.
Эффективность бустерной дозы против Омикрона
Данные британских ученых показали, что бустеры на 75% эффективны для защиты от симптоматической инфекции, вызванной Омикроном. Об этом говорится в недавнем исследовании Агентства здравоохранения Великобритании.
Другие данные утверждают, что оригинальные двухдозовые вакцины от Moderna и Pfizer лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения симптоматической инфекции через 20 недель после второй дозы. Однако начальные две дозы все еще обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения заболевания.
Омикрон: что нужно знатьНовый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В ВОЗ штамм признали таким, что вызывает беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, чем, например, Дельта. К слову, в Украине тоже подтвердили циркуляцию штамма.
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