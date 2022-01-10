Moderna планирует выпустить бустерную вакцину против Омикрона: назвали дату

Американская фармацевтическая компания Moderna работает над бустерной дозой вакцины против коронавируса, которая будет направлена на штамм Омикрон.

Все это на фоне того, что страны по всему миру готовятся к введению ежегодных прививок против вируса. Сейчас компания планирует начать клинические испытания этого бустера.

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Релиз – уже в 2022 году

Moderna планирует выпустить специальную бустерную вакцину уже этой осенью. Об этом заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Мы обсуждаем этот вопрос с мировыми лидерами в сфере здравоохранения. Однако, по нашему мнению, лучшей стратегией является выпуск потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать Омикрону,

– сказал Бансел.

По его словам, компания может поставить от 2 до 3 миллиардов бустерных доз в этом году.

Вакцина против Омикрона от Pfizer

Ранее в компании Pfizer заявили, что их вакцину против Омикрона создадут уже весной 2022 года.

Эффективность бустерной дозы против Омикрона

Данные британских ученых показали, что бустеры на 75% эффективны для защиты от симптоматической инфекции, вызванной Омикроном. Об этом говорится в недавнем исследовании Агентства здравоохранения Великобритании.

В настоящее время исследования показали, что вакцина Pfizer только на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.

Другие данные утверждают, что оригинальные двухдозовые вакцины от Moderna и Pfizer лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения симптоматической инфекции через 20 недель после второй дозы. Однако начальные две дозы все еще обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения заболевания.