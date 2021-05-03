Недавно ВОЗ одобрила вакцину Moderna
Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. и Johnson & Johnson, в поставках продукции по инициативе COVAX (организация, направленная на предоставление доз вакцины от коронавируса странам с низким и средним уровнем дохода).
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Moderna Inc. согласилась предоставить 500 миллионов доз вакцины против COVID-19 по программе COVAX, как стимул для глобальных усилий по вакцинации, но большая часть вакцин, не будет доставлена до следующего года,
– говорится в сообщении.
Это означает, что Украина тоже может получить вакцину Moderna, поскольку является участником инициативы COVAX.
Ранее СМИ сообщили, что у COVAX проблемы с финансированием и как следствие – доставки вакцин задерживаются. Инициатива сталкивается и с другими препятствиями в пределах масштабной кампании вакцинации.
Отмечается, что богатые страны в прошлом году закупили дозы вакцин в Moderna и других производителей лекарств, и только в США уже введено более 240 миллионов доз. В то же время по данным на конец апреля, COVAX отправила около 500 миллионов доз в более чем 120 стран и территорий.
Когда Moderna начнет поставки в COVAX
Американская компания поставит 466 миллионов доз в 2022 году и потенциально предоставит доступ к снимкам, адаптированным для борьбы с вариантами коронавируса в будущем,
– говорится в сообщении.
Условия сделки не разглашаются. В заявлении американского производителя лекарств только указано, что дозы будут предлагать по "низкой многоуровневой цене".
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