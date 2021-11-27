В Moderna сообщили, что в настоящее время начали изучать в клинических условиях два поливалентных варианта вакцин, которые предварительно разработали в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме Omicron. Результаты эксперимента объявят в ближайшие недели.
Внимание Очень быстро распространяется: африканский штамм коронавируса нашли еще в одной стране.
Новый штамм COVID-19 получил название "Омикрон". Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за этого варианта вируса.
Почему нужна новая вакцина
Недавно обнаруженный вариант коронавируса Omicron включает мутации, находящиеся в штамме Дельта, а также мутации, находящиеся в штаммах Бета и Альфа. В общей сложности генетики установили 32 мутации в этом штамме.
Такая комбинация мутаций составляет значительный потенциальный риск противодействия вирусу имеющимся вакцинам и более слабому иммунному действию вследствие выздоровления от предыдущих вариантов коронавируса.
Какие варианты вакцины разработали в Moderna:
- Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в Beta-штамме.
- Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в штаммах Beta и Delta.
Что известно о варианте Omicron и где зафиксировали его циркуляцию?
Новый штамм коронавируса был обнаружен в Южной Африке. Поэтому Великобритания и Израиль решили ограничить поездки для туристов из ряда африканских стран. Вслед за ними это сделала и Германия. Впоследствии Евросоюз прекратил авиасообщение с Южной Африкой. В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса у мужчины, вернувшегося накануне из Малави. Новый штамм также обнаружили и в Бельгии у вернувшегося из Египта мужчины.