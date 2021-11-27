В Moderna сообщили, что в настоящее время начали изучать в клинических условиях два поливалентных варианта вакцин, которые предварительно разработали в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме Omicron. Результаты эксперимента объявят в ближайшие недели.

Внимание Очень быстро распространяется: африканский штамм коронавируса нашли еще в одной стране.

Новый штамм COVID-19 получил название "Омикрон". Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за этого варианта вируса.

Почему нужна новая вакцина

Недавно обнаруженный вариант коронавируса Omicron включает мутации, находящиеся в штамме Дельта, а также мутации, находящиеся в штаммах Бета и Альфа. В общей сложности генетики установили 32 мутации в этом штамме.

Такая комбинация мутаций составляет значительный потенциальный риск противодействия вирусу имеющимся вакцинам и более слабому иммунному действию вследствие выздоровления от предыдущих вариантов коронавируса.

Какие варианты вакцины разработали в Moderna:

Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в Beta-штамме.

Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме Omicron, также присутствовавших в штаммах Beta и Delta.