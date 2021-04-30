Почему это важно

Новый вариант вакцины поможет странам с ограниченными ресурсами получить больше препаратов, несмотря на отсутствие специальных технологий для хранения.

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В настоящее время флакон можно хранить только в течение одного месяца при температуре около -20°, что требует специального оборудования, которое не является широко доступным.

Главное – стабилизация вакцины

Если тестирование препарата покажет хорошие результаты, а именно возможность стабилизации и эффективности при пониженных температурах, это может увеличить количество мест для вакцинации.

Мы опробовали несколько ключевых технологических решений, и это действительно совсем другой продукт,

— рассказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

В компании сообщили, что данные об эффективности будут доступны не раньше конца лета.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала