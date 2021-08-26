То есть люди, которые хотели получить прививку Moderna, но до сих пор этого не сделали, пока не смогут сделать этого. О количестве вакцин сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на запрос журналистов.

К теме Не было симптомов после прививки: сработала ли COVID-вакцина

Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины,

– говорится в сообщении.

В сентябре препарат от Moderna также не поставят. Поскольку 2 миллиона доз поставили в Украину в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

Какие вакцины еще доступны в Украине:

Вакцина Coronavac: остатки на национальном складе – 2 700 560 доз; на региональных и местных складах – 3 808 082 дозы.

Вакцина Comirnaty: остатки на национальном складе – 37 440 доз; на региональных и местных складах – 523 798 доз.

Вакцина AstraZeneca: остатки на национальном складе – 1 807 980 доз; на региональных и местных складах – 1 380 568 доз.

Пока все эти препарата доступны для вакцинации первой дозой. В Минздраве также заверили, что те, кто уже получил первую дозу, получат и вторую.

Также в ведомстве добавили, что Украина еще ожидает поставки вакцины.