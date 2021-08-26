Moderna в Украине хватит только для второй дозы: новой партии в сентябре не будет

По состоянию на 26 августа в Украине осталось 805 652 дозы вакцины против коронавируса от компании Moderna. Это ровно столько, сколько необходимо для завершения иммунизации тех людей, которые получили первую дозу препарата.

То есть люди, которые хотели получить прививку Moderna, но до сих пор этого не сделали, пока не смогут сделать этого. О количестве вакцин сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на запрос журналистов.

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Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины,

– говорится в сообщении.

В сентябре препарат от Moderna также не поставят. Поскольку 2 миллиона доз поставили в Украину в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

Какие вакцины еще доступны в Украине:

Вакцина Coronavac: остатки на национальном складе – 2 700 560 доз; на региональных и местных складах – 3 808 082 дозы.

Вакцина Comirnaty: остатки на национальном складе – 37 440 доз; на региональных и местных складах – 523 798 доз.

Вакцина AstraZeneca: остатки на национальном складе – 1 807 980 доз; на региональных и местных складах – 1 380 568 доз.

Пока все эти препарата доступны для вакцинации первой дозой. В Минздраве также заверили, что те, кто уже получил первую дозу, получат и вторую.

Также в ведомстве добавили, что Украина еще ожидает поставки вакцины.