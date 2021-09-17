Moderna в Украине закончилась: что делать, если вам нужна вторая доза

В Украине по состоянию на 17 сентября почти закончились дозы вакцины от Moderna, однако не все, кто получил первую прививку препаратом, успели получить вторую инъекцию. В таком случае в Минздраве рекомендовали завершить иммунизацию другой мРНК-вакциной.

Правда ли, что Moderna закончилась?

Это подтверждают и люди, у которых уже не получается записаться на прививку именно этой вакциной.

Скорее всего, объясняют в Минздраве, речь идет о неравномерном распределении вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.

Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Что делать людям, которые не успели получить вторую дозу

Один из вариантов – искать остатки Moderna в пунктах прививки.

Другой – сделать вторую дозу вакцины Pfizer.

Moderna, и Pfizer являются вакцинами одного типа

В Минздраве сегодня напомнили, что комбинирование вакцин в Украине разрешено, в частности отметили, что комбинировать прививки Moderna и Pfizer можно, и это безопасно . Интервал между первой и второй дозами должен составлять те же 28 дней.

Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя,

– отметили в Минздраве.

Доступен ли в таком случае сертификат вакцинации

В Украине сертификаты вакцинации после прививки двумя различными дозами получить пока нельзя, так как нормативно Минздрав этот вопрос не урегулировал.

В то же время в некоторых странах уже давно практикуют смешивание доз вакцин от различных производителей.

Безопасность и эффективность комбинации вакцин

Кроме того, эксперты считают, что смешивание различных вакцин является эффективным. В частности, в эфире 24 канала врач-инфекционист Ольга Кобевко отметила, что "сочетание одного типа вакцин – это не проблема, потому что они одинаковые по структуре".

В ответ на вопрос о том, можно ли сделать вторую дозу другой вакциной, например Moderna, если первую дозу делали вакциной Pfizer и она закончилась – Ольга Кобевко ответила утвердительно – "да".

То есть, правило действует и наоборот: если первую дозу вам делали препаратом Moderna, то вторая прививка может быть препаратом Pfizer.

Детали Сочетание вакцин – не проблема, – инфекционист о прививках от COVID-19