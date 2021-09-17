Moderna в Украине закончилась: что делать, если вам нужна вторая доза
Источник:ВВС
В Украине по состоянию на 17 сентября почти закончились дозы вакцины от Moderna, однако не все, кто получил первую прививку препаратом, успели получить вторую инъекцию. В таком случае в Минздраве рекомендовали завершить иммунизацию другой мРНК-вакциной.
Правда ли, что Moderna закончилась?
Это подтверждают и люди, у которых уже не получается записаться на прививку именно этой вакциной.
Скорее всего, объясняют в Минздраве, речь идет о неравномерном распределении вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.
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Что делать людям, которые не успели получить вторую дозу
- Один из вариантов – искать остатки Moderna в пунктах прививки.
- Другой – сделать вторую дозу вакцины Pfizer.
Moderna, и Pfizer являются вакцинами одного типа
Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя,
– отметили в Минздраве.
Доступен ли в таком случае сертификат вакцинации
В Украине сертификаты вакцинации после прививки двумя различными дозами получить пока нельзя, так как нормативно Минздрав этот вопрос не урегулировал.
В то же время в некоторых странах уже давно практикуют смешивание доз вакцин от различных производителей.
Безопасность и эффективность комбинации вакцин
Кроме того, эксперты считают, что смешивание различных вакцин является эффективным. В частности, в эфире 24 канала врач-инфекционист Ольга Кобевко отметила, что "сочетание одного типа вакцин – это не проблема, потому что они одинаковые по структуре".
В ответ на вопрос о том, можно ли сделать вторую дозу другой вакциной, например Moderna, если первую дозу делали вакциной Pfizer и она закончилась – Ольга Кобевко ответила утвердительно – "да".
То есть, правило действует и наоборот: если первую дозу вам делали препаратом Moderna, то вторая прививка может быть препаратом Pfizer.
Детали Сочетание вакцин – не проблема, – инфекционист о прививках от COVID-19