Moderna внезапно и без объяснений изменила название своей вакцины против коронавируса

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Вакцина уже указана с новым названием на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Известно, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.

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Компания пока не сообщала о причинах изменения названия препарата.

Вакцина против коронавируса Moderna была одним из первых веществ, которое утвердили для использования в США, Канаде, Европе, Японии.

Что известно о вакцине от компании Moderna

Источник: FDA

Это мРНК-вакцина.