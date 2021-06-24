Moderna внезапно и без объяснений изменила название своей вакцины против коронавируса

24 июня 2021 , 10:45
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Источник:

EMA

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Вакцина уже указана с новым названием на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Известно, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.

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Компания пока не сообщала о причинах изменения названия препарата.

Вакцина против коронавируса Moderna была одним из первых веществ, которое утвердили для использования в США, Канаде, Европе, Японии.

Что известно о вакцине от компании Moderna

Источник: FDA

Это мРНК-вакцина.

  • Эффективность составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.
  • Из 30 тысяч подопытных заразилось 95, из них 90 были в группе плацебо. Вакцина компании Moderna называется "mRNA-1273". Ее вводят дважды с интервалом в 28 дней.
  • В начале июня в Израиле у небольшого количества молодых мужчин, которые сделали вакцину COVID-19 от Pfizer или Moderna, обнаружили миокардит (воспаление сердечной мышцы).
  • Компания Moderna подала свою вакцину от COVID-19 на рассмотрение регуляторов в Канаде и ЕС и получение разрешения на использование среди подростков.
Автор: Олександр Бевза