Moderna заявила о проблемах с поставками обещанных доз COVID-вакцин
Американская фармкомпания Moderna предупредила о вероятном сокращении поставок вакцины от COVID-19 в апреле из-за проблем с увеличением производства на ее заводе в Швейцарии.
Источник:The Guardian
Страны ЕС могут не получить обещанные дозы
В сообщении компании говорится, что ряд стран, в частности Великобритания и Канада, могут получить меньше доз препарата от коронавируса, чем было договорено.
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Траектория наращивания производства вакцин не линейная, и, несмотря на все усилия, возникла нехватка доз, которые были запланированы. Производство вакцин – очень сложный процесс, и на эту нестабильность повлиял ряд факторов, в частности человеческие и материальные ресурсы
– заявили в Moderna.
Между тем правительство Великобритании уверило, что, несмотря на новости о сокращении поставок, продолжит выполнять план по прививке по меньшей мере одной дозой вакцины против коронавируса всех взрослых граждан до конца июля.
Препарат вводят двумя внутримышечными инъекциями по 0,5 мл, с интервалом в 4 недели.
В Германии предварительно заявили, что на сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID-19.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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