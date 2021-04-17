Американская фармкомпания Moderna предупредила о вероятном сокращении поставок вакцины от COVID-19 в апреле из-за проблем с увеличением производства на ее заводе в Швейцарии.

Страны ЕС могут не получить обещанные дозы

В сообщении компании говорится, что ряд стран, в частности Великобритания и Канада, могут получить меньше доз препарата от коронавируса, чем было договорено.

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Траектория наращивания производства вакцин не линейная, и, несмотря на все усилия, возникла нехватка доз, которые были запланированы. Производство вакцин – очень сложный процесс, и на эту нестабильность повлиял ряд факторов, в частности человеческие и материальные ресурсы

– заявили в Moderna.

Между тем правительство Великобритании уверило, что, несмотря на новости о сокращении поставок, продолжит выполнять план по прививке по меньшей мере одной дозой вакцины против коронавируса всех взрослых граждан до конца июля.

Moderna – как действует вакцина mRNA-1273, или Moderna — вакцина против COVID-19, разработанная американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, Управлением по усовершенствованию биомедицинских исследований (BARDA) и Moderna.

Препарат вводят двумя внутримышечными инъекциями по 0,5 мл, с интервалом в 4 недели.

В Германии предварительно заявили, что на сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID-19.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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