Вакцинация детей Moderna

В июле текущего года в ЕС разрешили вакцинировать препаратом Moderna детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Внимание В США одобрили вакцинацию против коронавируса для детей от 5 лет

Производитель лекарств уже запросил разрешение в США в июне и до сих пор ожидает решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Это наша первая заявка на использование нашей вакцины в этой возрастной группе,

– заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Важно! Предварительно регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам EMA одобрил бустерную вакцинацию Moderna для всех возрастных групп старше 18 лет по крайней мере через 6 месяцев после второй дозы.

Последние новости о Moderna

В то же время несколько страны приостановили использование этой вакцины для вакцинации людей в возрасте младше 30 лет из-за вероятных рисков развития нарушений сердца. Так, например, Управление здравоохранения Франции советует использовать молодым людям для прививки против COVID-19 другую мРНК-вакцину – Pfizer.

Зато для людей старше 30 лет власти Франции четко рекомендовали использовать вакцину Moderna, заявив, что ее эффективность несколько выше.

К слову, в EMA знают о связи между очень редким воспалительным заболеванием сердца и вакцинацией мРНК вакцинами, то есть Pfizer и Moderna. Однако, преимущества обеих вакцин по предотвращению COVID-19 продолжают перевешивать другие риски.

Также 8 ноября компания Moderna обновила данные об эффективности своей вакцины. Так, против инфицирования штаммом Дельта препарат эффективен на 73,1%, а вот против тяжелого течения и смерти – 96,1%.

Больше об этом Обновили данные эффективности вакцины Moderna против штамма Дельта