Американська фармкомпанія Moderna попередила про ймовірне скорочення поставок вакцини від COVID-19 у квітні через проблеми зі збільшенням виробництва на її заводі у Швейцарії.

Країни ЄС можуть не отримати обіцяні дози

У повідомленні компанії йдеться, що низка країн, зокрема Велика Британія та Канада, можуть отримати менше доз препарату від коронавірусу, аніж було домовлено.

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Траєкторія нарощування виробництва вакцин не є лінійною, і, попри всі зусилля, виникла нестача доз, які були заплановані. Виробництво вакцин – дуже складний процес, і на цю нестабільність вплинула низка факторів, зокрема людські та матеріальні ресурси

– заявили в Moderna.

Тим часом уряд Великої Британії запевнив, що, попри новини про скорочення поставок, продовжить виконувати план зі щеплення щонайменше однією дозою вакцини проти коронавірусу всіх дорослих громадян до кінця липня.

Moderna – як діє вакцина mRNA-1273, або Moderna — вакцина проти COVID-19, розроблена американськими Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) та Moderna. Препарат вводять двома внутрішньом'язовими ін'єкціями по 0,5 мл, з інтервалом у 4 тижні.

У Німеччині попередньо заявили, що на сьогодні в Європейському союзі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі COVID-19.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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