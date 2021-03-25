Мог инфицироваться до вакцинации: умерший провизор из Черновцов имел коронавирус
У умершего 24 марта в Черновцах провизора аптеки военного госпиталя обнаружили заражение коронавирусом. Однако мужчина мог заразиться еще до вакцинации.
Источник:"Общественное"
Болезнь также обнаружили и в двух его коллег, которые получили прививки вместе с ним. Об этом сообщила руководительница областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко.
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Медик отметила, что на момент прививки симптомов COVID-19 у мужчины не было, проявились они на следующий день. По ее словам, связано это с инкубационным периодом вируса.
Смерть не связывают с вакцинацией
Случай смерти провизора пока не связывают с прививкой, называя предварительной причиной острый мозговой инсульт. У него была гипертоническая болезнь, диабет и избыточный вес.
Медики продолжают исследовать анализы мужчины для того, чтобы установить точную причину смерти.
В Украине не было смертей после вакцинации
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от COVID-19.
У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной,
– сказал глава Минздрава.
Вакцинация в Украине: что известно
- В Украине начали процесс вакцинации 24 февраля.
- Сейчас прививки получили более 155 тысяч человек.
- Две дозы вкололи только 1 человеку.
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