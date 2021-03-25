У умершего 24 марта в Черновцах провизора аптеки военного госпиталя обнаружили заражение коронавирусом. Однако мужчина мог заразиться еще до вакцинации.

Болезнь также обнаружили и в двух его коллег, которые получили прививки вместе с ним. Об этом сообщила руководительница областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко.

Читайте также Имела хронические сердечно-сосудистые заболевания, – Минздрав о гибели военной после вакцинации

Медик отметила, что на момент прививки симптомов COVID-19 у мужчины не было, проявились они на следующий день. По ее словам, связано это с инкубационным периодом вируса.

Смерть не связывают с вакцинацией

Случай смерти провизора пока не связывают с прививкой, называя предварительной причиной острый мозговой инсульт. У него была гипертоническая болезнь, диабет и избыточный вес.

Медики продолжают исследовать анализы мужчины для того, чтобы установить точную причину смерти.

Обратите внимание! Провизора аптеки военного госпиталя вакцинировали от коронавируса 15 марта. Мужчина перенес прививку нормально, однако 16 марта его госпитализировали, а 24 марта он умер.

В Украине не было смертей после вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не зафиксировано смертей в результате вакцинации от COVID-19.

У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной,

– сказал глава Минздрава.

Вакцинация в Украине: что известно