Некоторые специалисты озвучили версии того, как появился новый вариант COVID-19 Омикрон. Вероятно, он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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Версия 1 – в ослабленном организме

По одной из версий, новый штамм мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом, например, больного ВИЧ/СПИД инфекци". Профессор Владимир Широбоков пояснил, что мутанты могут зарождаться в организме людей, у которых снижена иммунная реактивность.

Эти люди не отвечают адекватно на антигенные раздражения – иммунодефицитные или иммуносупрессивные пациенты. Я считаю, что такое могло произойти и в случае с Омикроном,

– убежден он.

К слову. По состоянию на сегодня считают, что Дельта-штамм также появился у человека с нарушением иммунного ответа.

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Версия 2 – мутация долго накапливалась

Вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал допустил, что мутант "прятался" в человеческом организме и накапливал мутации примерно год. Затем он вышел наружу, перешел к тому, кто контактировал с его "носителем", и начал инфицировать других.

Как правило, мутации в вирусе, когда он находится в человеческом организме, происходят раз в 10 – 12 дней. А такое количество мутаций могло произойти в организме человека, который очень долго был носителем вируса и никак не мог его побороть.

"Это люди с хроническими заболеваниями, с сильно подавленной иммунной системой. Например, в Африке достаточно много пациентов со СПИД. Поэтому одно из предложений по поводу происхождения нового штамма заключается в том, что он возник у человека со СПИДом", – сказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комисаренко.

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