Как мог появиться новый штамм коронавируса Омикрон: эксперты назвали версии
Источник:"РБК-Украина"
Пока неизвестно, насколько опасен новый вариант коронавирус Омикрон. Впрочем, эксперты предполагают, как он мог вообще возникнуть.
Некоторые специалисты озвучили версии того, как появился новый вариант COVID-19 Омикрон. Вероятно, он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.
К теме Опасный штамм Омикрон: почему не стоит медлить с вакцинацией
Версия 1 – в ослабленном организме
По одной из версий, новый штамм мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом, например, больного ВИЧ/СПИД инфекци". Профессор Владимир Широбоков пояснил, что мутанты могут зарождаться в организме людей, у которых снижена иммунная реактивность.
Эти люди не отвечают адекватно на антигенные раздражения – иммунодефицитные или иммуносупрессивные пациенты. Я считаю, что такое могло произойти и в случае с Омикроном,
– убежден он.
Советуем почитать Как защититься от коронавируса людям с ВИЧ
Версия 2 – мутация долго накапливалась
Вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал допустил, что мутант "прятался" в человеческом организме и накапливал мутации примерно год. Затем он вышел наружу, перешел к тому, кто контактировал с его "носителем", и начал инфицировать других.
Как правило, мутации в вирусе, когда он находится в человеческом организме, происходят раз в 10 – 12 дней. А такое количество мутаций могло произойти в организме человека, который очень долго был носителем вируса и никак не мог его побороть.
"Это люди с хроническими заболеваниями, с сильно подавленной иммунной системой. Например, в Африке достаточно много пациентов со СПИД. Поэтому одно из предложений по поводу происхождения нового штамма заключается в том, что он возник у человека со СПИДом", – сказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комисаренко.
Штамм Омикрон: что известно
- Впервые о новом варианте коронавируса, который может быть опаснее штамма Дельта, заговорили британские исследователи 24 ноября.
- Генетики обнаружили в штамме 32 мутации, свидетельствующие о большей патогенности (способности к распространению) и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин. Однако доподлинно пока это не известно.
- На фоне распространения этого штамма, Украина с 3 декабря вводит запрет на въезд граждан ряда стран.