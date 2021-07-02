Тогда в Минздраве анализировали образцы, но обнаружили лишь южноафриканский (Бета) и британский (Альфа) штаммы вируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко “В марте – апреле, когда была самая критическая вспышка, мы забирали образцы на секвенирование. Мы обнаружили южноафриканский штамм (В Полтаве) и британский. Но, возможно, мы не обратили внимания или не обнаружили индийского штамма Дельта. Но по факту, то, что мы смотрим по той динамике, которая развивалась, мы не исключаем вариант, что возможно он у нас в тот период циркулировал”.

Также он добавил, что тенденцию к новой вспышки коронавируса COVID-19 отслеживают, в первую очередь, по количеству больных в Александровской больнице.

Виктор Ляшко “Сейчас в Александровской больнице мы отслеживаем определенное время, когда потенциально может расти количество больных. Если будет расти стремительно, то мы будем понимать, даже без секвенирования, что у нас начинается интенсивная циркуляция "Дельты", которая начинает вытеснять другие штаммы (для него характерно)”.

Как исследуют циркуляцию штаммов в Украине:

По словам главы Минздрава, сейчас на секвенирование отбираются по трем этапам: