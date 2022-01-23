Омикрон не будет последним штаммом коронавируса, который вызвал столько обсуждений. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Какими могут быть новые штаммы

Керкхове назвала реальным появление в будущем новых штаммов, которые будут вызывать обеспокоенность. Пока ничего неизвестно об их свойствах.

Можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый последующий штамм пытается превзойти предыдущий,

– подчеркнула эксперт.

Надо уменьшать риски

Женщина подчеркнула, что необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Нельзя допустить перегрузки системы здравоохранения.

Керкхове отметила, что некоторые инфицированные имеют долгосрочные последствия. Специалисты до сих пор не изучили их.

В Украине прогнозируют вспышку Омикрона

Ранее главный санврач Игорь Кузин спрогнозировал резкий скачок заболеваемости штамм Омикрон. По словам чиновника, примерно 1 миллион украинцев может заболеть только за февраль 2022 года. Предполагают даже, что за сутки может быть до 59 тысяч новых случаев.

Основными симптомами штамма называют:

сильную заложенность носа;

боль в горле;

поднятие температуры;

боль в мышцах;

диарею.

Симптомы Омикрона / Инфографика 24 канала