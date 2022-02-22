Говорят, что они могут стать причиной эпидемий и пандемий. Всего идентифицировали 102 патогена, которые поражают млекопитающих.
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В целом более 20 из них могут представлять опасность для людей. Всего специалисты исследовали вирусы из 18 видов диких животных, которые являются деликатесами в Китае и продаются на обычных рынках.
Что обнаружили ученые
Исследователи обследовали 1 941 дикое животное. Они принадлежали к 5 рядам млекопитающих:
- грызунам;
- панголиноподобным;
- хищным;
- насекомоядным;
- зайцеобразным.
У животных взяли образцы биоматериалов из органов дыхания и стула. Ученые проанализировали их методом секвенирования РНК. Так они исследовали генетическую информацию вирусов.
Некоторые животные выглядели больными. Например, у дикобразов отмечали паралич, у панголинов – анорексию и судороги, у сурков – гриппоподобные проявления, а у енотов – насморк.
Всего ученые нашли 102 специфических вируса, из них – 65 никогда раньше не описывали.
Опасные вирусы для человека
Исследователи также выделили 21 вид потенциально наиболее опасных вирусов для человека. Их носителями являются:
- виверры;
- дикобразы;
- нутрии;
- бамбуковые крысы;
- енотовидные собаки;
- малайские панголины.
Ученые отмечают: ослабленный организм животных может привести к передаче вирусов между видами. Он также может развиваться и мутировать, поэтому становиться опасным для людей.
Могут ли вирусы животных вызывать пандемииЧерез контакты с дикими животными, в частности через употребление их мяса, люди могут заражаться вирусами. В дальнейшем это и в самом деле может повлечь вспышку новой болезни.
В ВОЗ предполагают, что именно так случилось с коронавирусом SARS-CoV-2, когда он мог попасть к человеку от летучих мышей. Это лишь одна из версий.