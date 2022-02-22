Говорят, что они могут стать причиной эпидемий и пандемий. Всего идентифицировали 102 патогена, которые поражают млекопитающих.

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В целом более 20 из них могут представлять опасность для людей. Всего специалисты исследовали вирусы из 18 видов диких животных, которые являются деликатесами в Китае и продаются на обычных рынках.

К слову! В частности, были и образцы с рынка Хуанань в Ухане.

Что обнаружили ученые

Исследователи обследовали 1 941 дикое животное. Они принадлежали к 5 рядам млекопитающих:

грызунам;

панголиноподобным;

хищным;

насекомоядным;

зайцеобразным.

У животных взяли образцы биоматериалов из органов дыхания и стула. Ученые проанализировали их методом секвенирования РНК. Так они исследовали генетическую информацию вирусов.

Некоторые животные выглядели больными. Например, у дикобразов отмечали паралич, у панголинов – анорексию и судороги, у сурков – гриппоподобные проявления, а у енотов – насморк.

Всего ученые нашли 102 специфических вируса, из них – 65 никогда раньше не описывали.

Важно! Ни в одном образце не обнаружили близкородственных возбудителей к SARS-CoV-2. Однако среди патогенов был вирус птичьего гриппа H9N2. У диких животных нашли вирус гриппа типа В, вирус парагриппа человека и вирус Норволк.

Опасные вирусы для человека

Исследователи также выделили 21 вид потенциально наиболее опасных вирусов для человека. Их носителями являются:

виверры;

дикобразы;

нутрии;

бамбуковые крысы;

енотовидные собаки;

малайские панголины.

Ученые отмечают: ослабленный организм животных может привести к передаче вирусов между видами. Он также может развиваться и мутировать, поэтому становиться опасным для людей.