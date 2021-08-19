Из предыдущих исследований ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе знали, что изменения микробиоты кишечника могут негативно повлиять на работу мозга и поведение человека. Теперь они установили, как и почему это происходит.

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Это открытие имеет важные последствия для разработки новых методов ранней диагностики и лечения деменции.

Что дали понять эксперименты

Эксперименты на моделях мышей показали, что повышение уровня бактерии кишечника Bilophila нарушает правильную работу гиппокампа – области мозга, которая отвечает за функцию памяти и обучения. Оказалось, что Bilophila влияет на "включение" и "выключение" определенных генов и нарушает нормальную передачу сигналов этой части мозга.

Что влияет на изменение состава

Затем они решили выяснить, какие факторы образа жизни приводят к нарушению состава бактерий.

Выявление ранних факторов риска имеет решающее значение для обеспечения раннего выявления и вмешательства для когнитивных нарушений,

– сказала старшая автор статьи Элейн Сяо.

Так, на втором этапе экспериментов ученые кормили мышей кетогенной диетой с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Кроме того, они периодически подвергали животных условиям гипоксии (кислородному голоданию).

В комбинации эти факторы приводили к ранее выявленным нарушениям в работе гиппокампа. Также отметили дальнейшее снижение когнитивных функций.

Что такое кетогенная диета? Это система питания с высокой долей жиров, нормальной долей белков и низкой долей углеводов, что используется в медицине в основном для лечения детской эпилепсии, которая трудно поддается медикаментозному контролю. Кетогенная диета заставляет организм сжигать жиры гораздо больше, чем углеводы.

Выводы ученых

Пока не ясно, могут ли другие бактерии кишечника, кроме Bilophila, также негативно влиять на когнитивные способности. В дальнейших исследованиях ученые планируют это определить, а также выяснить, работает ли аналогичный механизм у человека.

Если выводы подтвердятся, то ученые смогут разработать новые меры ранней диагностики рисков нарушения когнитивных функций, а также варианты лечения.

Внимание! Когнитивные функции мозга – это способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию. Это функция центральной нервной системы – высшая нервная деятельность, без которой теряется личность человека.