Медицинский психолог, психиатр Беата Надь, объяснила, что сексуальные побочные эффекты могут возникать при применении других классов антидепрессантов, включая СИОЗСН, трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО; однако, больше исследований сексуальной дисфункции есть в отношении СИОЗС.
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СИОЗС могут влиять на различные аспекты сексуального функционирования:
- снижение либидо,
- эректильную дисфункцию,
- задержку эякуляции
- аноргазмию.
Такое побочное действие АД может возникать как у мужчин, так и у женщин – примерно у 50% пациентов, получавших их. До сих пор неизвестен точный механизм, как СИОЗС нарушают сексуальное функционирование.
Врач также добавила, что нет убедительных доказательств того, что СИОЗС-индуцированные сексуальные побочные эффекты сохраняются после прекращения приема. Обычно они исчезают вскоре после прекращения приема препарата.
Если такие проблемы возникли, следует обратиться к своему врачу с жалобами, который в свою очередь выберет необходимую тактику дальнейших действий.
Какие могут быть варианты действий:
- ожидание (например, от 2 до 8 недель) спонтанной ремиссии сексуальных нарушений;
- если нарушение сохраняется, снизить дозы в пределах терапевтического диапазона (целесообразно для пациентов с ремиссией).
Если эти 2 пункта не работают, перейти на другой АД (если сильная сексуальная дисфункция) или добавить к лечению второй АД (миртазапин или бупропион), если дисфункция легкая или умеренная.
Что врач может предложить вам:
- Для мужчин с эректильной дисфункцией предлагают дополнительное лечение ингибитором фосфодиэстеразы-5.
- Женщинам с низким либидо предлагают аугментацию бупропионом.
- Для женщин с задержкой оргазма или аноргазмией – ингибитор фосфодиэстеразы-5.
Однако разумной альтернативной, как для мужчин, так и женщин, будет все же замена АД.