Могут ли антидепрессанты влиять на сексуальную жизнь

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) - антидепрессанты первой линии для лечения многих психических расстройств. Они, как и некоторые другие антидепрессанты, могут оказывать влияние на качество сексуальной жизни.

Медицинский психолог, психиатр Беата Надь, объяснила, что сексуальные побочные эффекты могут возникать при применении других классов антидепрессантов, включая СИОЗСН, трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО; однако, больше исследований сексуальной дисфункции есть в отношении СИОЗС.

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СИОЗС могут влиять на различные аспекты сексуального функционирования:

снижение либидо,

эректильную дисфункцию,

задержку эякуляции

аноргазмию.

Такое побочное действие АД может возникать как у мужчин, так и у женщин – примерно у 50% пациентов, получавших их. До сих пор неизвестен точный механизм, как СИОЗС нарушают сексуальное функционирование.

Другая сторона медали – депрессия также может усугубить сексуальное функционирование, а лечение СИЗОС может улучшить его.

Врач также добавила, что нет убедительных доказательств того, что СИОЗС-индуцированные сексуальные побочные эффекты сохраняются после прекращения приема. Обычно они исчезают вскоре после прекращения приема препарата.

Если такие проблемы возникли, следует обратиться к своему врачу с жалобами, который в свою очередь выберет необходимую тактику дальнейших действий.

Какие могут быть варианты действий:

ожидание (например, от 2 до 8 недель) спонтанной ремиссии сексуальных нарушений; если нарушение сохраняется, снизить дозы в пределах терапевтического диапазона (целесообразно для пациентов с ремиссией).

Если эти 2 пункта не работают, перейти на другой АД (если сильная сексуальная дисфункция) или добавить к лечению второй АД (миртазапин или бупропион), если дисфункция легкая или умеренная.

Что врач может предложить вам:

Для мужчин с эректильной дисфункцией предлагают дополнительное лечение ингибитором фосфодиэстеразы-5.

Женщинам с низким либидо предлагают аугментацию бупропионом.

Для женщин с задержкой оргазма или аноргазмией – ингибитор фосфодиэстеразы-5.

Мы публикуем названия препаратов только для ознакомления, не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачу. Только он сможет подобрать нужный вариант решения проблемы, учитывая конкретные предпосылки.

Однако разумной альтернативной, как для мужчин, так и женщин, будет все же замена АД.