Корректоры осанки (бандажи, корсеты) – это такие изделия похожи на жилетки, которые расправляют спину. Их можно носить под одеждой и все будут думать, что у вас идеальная осанка.

Как работают корсеты для осанки

Несмотря на то, что в аптеках продают гору различных корректоров, долгосрочных исследований по ним не так уж и много. Вроде они помогают, пока их носишь, но как только снимаешь – все становится на свои места. Носить целыми днями нет смысла, ведь свои мышцы должны поработать.

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Вероятно, самая большая польза от корректоров – это повышение осознанности. Они приучают нас держать спину, но не должны делать это за нас.

Поэтому электронные корректоры выглядят на порядок привлекательнее обычных жилетов. Закрепляешь небольшое устройство на плече или между лопаток и как только наклонил плечи – оно чешется. Такой прибор следит за вашей осанкой весь день и постоянно вибрирует, когда что-то не так. Производители говорят, что за месяц устройство натренирует вас так, что вы будете ходить, как балерина, лишь бы не цеплять его на себя.

Для кого полезны корсеты

Корректор осанки может быть эффективен в двух ситуациях: при кифозе и сколиозе у детей. Это не просто мышечная слабость, как у взрослых, которые долго сидят за компьютером, а искривление позвоночника. При кифозе спина округляется, при сколиозе – выгибается в сторону. Лечат это регулярными упражнениями и курсами физиотерапии, а также бандажами.

Носить их нужно не по несколько часов в день, а целыми днями в течение нескольких лет. Взрослым носить бандажи для спины не рекомендуют, поскольку положение позвоночника уже не исправить.