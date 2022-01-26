Оказалось, что использование телефонов связано со снижением качества сперматозоидов – их концентрацией и подвижностью. Пока ученые не делают громких заявлений, но рекомендуют сократить ежедневное использование гаджетов.

Важно Препарат от женского бесплодия оказался неожиданно полезным для мужчин

Масштабный анализ данных

Новая работа базируется на результатах большого метаанализа, который охватил 435 исследований этой темы за 9 лет – с 2012 по 2021 годы.

Еще в 2011 году ученые связывали воздействие радиочастотных электромагнитных волн, излучаемых мобильными телефонами, с качеством сперматозоидов. Однако тогда ученые имели ряд ограничений. Да и учитывая тот факт, что тогда они рассматривали модели телефонов, которые сейчас устарели, корейские ученые решили провести более масштабный обзор исследований с актуальными данными.

Новые и точные данные о мужском здоровье

Новый обзор подтвердил, что использование смартфонов действительно связано с уменьшением подвижности, жизнеспособности и концентрации сперматозоидов.

Еще один важный аспект, на который исследователи обратили внимание: коррелировало ли большее время воздействия мобильных телефонов с более низким качеством спермы? Выяснили, что снижение качества спермы не было существенно связано со временем – лишь с самим фактом воздействия мобильных телефонов.

Так, мужчины, которые пользуются мобильными телефонами, должны стремиться сократить их ежедневное использование, чтобы защитить качество своих сперматозоидов,

– подытожил автор работы Юн Хак Ким.

Авторы уточнили, что эти новые результаты намного точнее предыдущих, благодаря лучшему анализу данных в подгруппах.