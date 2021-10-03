Могут ли наушники действительно ухудшить слух

Чуть ли не каждый день люди, особенно подростки, используют наушники для работы и учебы, для общения онлайн. Чаще всего, чтобы слушать музыку или смотреть фильмы.

Как не потерять слух

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, каждый второй молодой человек в возрасте от 12 до 35 лет рискует иметь частичную потерю слуха. Все из-за наушников, смартфонов, стереосистем и т. д. Дело не только в громкости, но и в длительности ежедневного прослушивания музыки в наушниках.

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Оптимальная громкость – 70 децибелов

Громкость звука из наушников создает сильное давление на наши органы слуха внутри ушей. Вместе с тем в течение дня мы испытываем влияние шума извне – шум улицы, суета в супермаркетах или офисах и тому подобное.

Поэтому важно не превышать определенную верхнюю границу звука при использовании наушников для отдыха. Большинство специалистов сходится на показателе в 70 децибелов. Такой верхний порог громкости рекомендуют в Национальных институтах здравоохранения США.

В целом длительное воздействие любого звука более 85 децибелов является вредным.

Для сравнения, вот пример привычных нам звуков:

шепот – 30 дБ;

спокойный разговор – 60 дБ;

шум транспорта – от 70 до 85 дБ;

шум мотоцикла – 90 дБ;

полная громкость в наушниках – 100 – 110 дБ;

взлет самолета – 120 дБ.

Подсказка. Чтобы понять, не превышаете ли вы эту норму, вам не нужны специальные оборудования. Есть более понятный способ измерить, превысили ли вы предел: если человеку нужно кричать или вообще снять с вас наушники, чтобы что-то сказать – то, очевидно, вы превысили предел в 70 децибелов.

Используйте дополнительные предохранители

Существует множество приложений, которые следят за уровнем громкости на вашем устройстве и подключенных наушниках. Такая функция часто уже встроена в современных смартфонах. Это можно попытаться найти в настройках.

К тому же слушать музыку на умеренной громкости в наушниках с качественной звуковой изоляцией гораздо лучше, чем увеличивать громкость в обычных наушниках.

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Ограничивайте продолжительность использования наушников

Специалисты советуют использовать наушники не более 1 часа за один раз. Делайте перерывы. Это может значительно снизить риск частичной потери слуха.

Проверьте ваш уровень слуха, если чувствуете дискомфорт

Если вы заметили какой-либо дискомфорт или необычные ощущения, стоит проверить ваш уровень слуха. Это может быть звон в ушах, или становится трудно понять, что говорит человек, когда его речь происходит на фоне других источников звука.

Вы можете обратиться к семейному врачу, и вас направят к специалисту, или же обратиться в частные клиники.