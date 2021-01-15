Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предполагает, что экспресс-тесты на антиген могут давать ложноотрицательный результат в 20-30% случаях.

По словам Виктора Ляшко, пока информации о погрешности тестов на антиген он не встречал в научных публикациях. Об этом заместитель главы Минздрава сказал в интервью изданию LB.ua.

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Известно, что результат ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным в 20-30% случаев. Вероятно, что такая же погрешность может быть и с экспресс-тестами на антиген.

Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальная среда во время транспортировки уже не нужна, потому что тест делается на месте,

– сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что до конца недели, 17 января, тесты на антиген будут на "первичке". Сейчас они есть не везде, ведь поступают партиями.

"Первая партия была развезена – сначала 100 тысяч тестов, потом 160 тысяч. В понедельник подписан приказ на 1,8 миллиона тестов. Департаменты здравоохранения приезжают на "Укрвакцину", забирают тесты и перераспределяют между своими учреждениями здравоохранения, задействованными в диагностике. До 20 января должна поступить еще одна партия, – добавил он.

Напомним, положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требует дополнительного подтверждения, если есть симптомы COVID-19.

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