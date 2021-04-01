Это возможно. Эксперты говорят, что риск невелик, но все еще изучают, насколько хорошо инъекции сдерживают распространение вируса.

Распространение коронавируса вакцинированными людьми

Современные вакцины очень эффективны для предотвращения серьезных осложнений COVID-19. Но даже если вакцинированные люди не заболеют, они все равно могут быть носителями вируса без симптомов. Эксперты считают, что вакцина снизит вероятность распространения вируса среди этих людей.

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Вакцинированный человек лучше контролирует вирус, поэтому вероятность передачи будет значительно снижена,

– отметили эксперты.

Среди имеющихся данных: исследования показывают, что если люди действительно заражаются, несмотря на вакцинацию, в них меньше коронавируса в носу, чем у непривитых. Это и затрудняет распространение.

В США начинают исследования студентов колледжей, которые готовы ежедневно сдавать мазки из носа. Из-за неопределенности и появления более заразных вариантов.

Вакцинированные должны придерживаться профилактических мероприятий

Эксперты говорят, что полностью вакцинированные люди должны продолжать носить маски и сохранять социальную дистанцию ​​в общественных местах и ​​при посещении невакцинированных людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса.

Другие факторы также могут повлиять на вероятность распространения вируса вакцинированным человеком, включая уровень вакцинации окружения и наличие всплесков заболевания на местном уровне.