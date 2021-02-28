Молдова получила первые дозы вакцины от COVID-19 – благодаря Румынии
Молдова 27 февраля получила первую партию вакцины от коронавируса, производителем которой является AstraZeneca. 21 тысячу 600 доз соседям передала Румыния.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил посол Румынии в Молдове Даниэл Ионицэ в аэропорту Кишинева.
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Румыния в целом должна передать 200 тысяч доз вакцины
Доставили препарат специальным рейсом санитарной авиации.
Согласно договоренностям президентов Молдовы и Румынии Майи Санду и Клауса Йоханниса, сегодня первая партия вакцины доставлена в Кишинев. Мы рады, что смогли оказать помощь гражданам Молдовы, чтобы как можно скорее начать процесс вакцинации,
– сказал Ионицэ.
Сама президент Молдовы выразила благодарность румынам и заметила, что в целом Бухарест передаст Кишиневу 200 тысяч доз. Первую партии препарата используют для вакцинации медицинского персонала.
Санду говорит, что готова вакцинироваться
По словам Санду, национальная вакцинация стартует с 1 марта, план уже утвержден в правительстве. Дополнительные дозы еще ждут в рамках инициативы COVAX.
Я готова сделать прививку, чтобы убедить сомневающихся в качестве вакцины. Но прежде всего, вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с COVID-19
– сказала Санду.
Какова ситуация с коронавируса в Молдове?
По состоянию на 28 февраля в стране выявили почти 185 тысяч больных коронавирусом. От болезни умерли более 3900 человек.
Данные от СНБО
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