Молдова 27 февраля получила первую партию вакцины от коронавируса, производителем которой является AstraZeneca. 21 тысячу 600 доз соседям передала Румыния.

Об этом сообщил посол Румынии в Молдове Даниэл Ионицэ в аэропорту Кишинева.

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Румыния в целом должна передать 200 тысяч доз вакцины

Доставили препарат специальным рейсом санитарной авиации.

Согласно договоренностям президентов Молдовы и Румынии Майи Санду и Клауса Йоханниса, сегодня первая партия вакцины доставлена ​​в Кишинев. Мы рады, что смогли оказать помощь гражданам Молдовы, чтобы как можно скорее начать процесс вакцинации,

– сказал Ионицэ.

Сама президент Молдовы выразила благодарность румынам и заметила, что в целом Бухарест передаст Кишиневу 200 тысяч доз. Первую партии препарата используют для вакцинации медицинского персонала.

Санду говорит, что готова вакцинироваться

По словам Санду, национальная вакцинация стартует с 1 марта, план уже утвержден в правительстве. Дополнительные дозы еще ждут в рамках инициативы COVAX.

Я готова сделать прививку, чтобы убедить сомневающихся в качестве вакцины. Но прежде всего, вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с COVID-19

– сказала Санду.

Обратите внимание! Нацагентство по лекарств зарегистрировало в Молдове 3 препарата для вакцинации – от Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V".