В Молдове стартовала вакцинация против коронавируса
В соседней Молдове 2 марта начали вакцинацию против коронавируса препаратом от AstraZeneca. Первую прививку будут делать медикам.
Источник:Newsmaker
Процесс вакцинации в Молдове будет состоять из 3 этапов.
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Что известно о вакцинации в Молдове
- В течение первых 2 месяцев планируют вакцинировать 70 тысяч медиков и соцработников.
- Второй этап продлится около 4 месяцев. Тогда будут прививать людей старше 60 лет, тех, у кого хронические заболевания, педагогов, правоохранителей, военных и работников тюрем. В Минздраве Молдовы подсчитали, что всего за этот период вакцинируют около 733 тысяч человек.
- Уже на третьем этапе будут вакцинировать остальное население. Период продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Вакцинация в Молдове будет бесплатной и добровольной.
Как Молдова получила вакцину
Молдова 27 февраля получила первую партию вакцины. Соседям препарат передала Румыния, а именно – 21 тысячу 600 доз.
Кроме того, в Молдове зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон заявил, что поставки начнутся скоро, но не уточнил, когда именно.
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