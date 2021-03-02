В соседней Молдове 2 марта начали вакцинацию против коронавируса препаратом от AstraZeneca. Первую прививку будут делать медикам.

Процесс вакцинации в Молдове будет состоять из 3 этапов.

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Что известно о вакцинации в Молдове

В течение первых 2 месяцев планируют вакцинировать 70 тысяч медиков и соцработников. Второй этап продлится около 4 месяцев. Тогда будут прививать людей старше 60 лет, тех, у кого хронические заболевания, педагогов, правоохранителей, военных и работников тюрем. В Минздраве Молдовы подсчитали, что всего за этот период вакцинируют около 733 тысяч человек. Уже на третьем этапе будут вакцинировать остальное население. Период продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

Вакцинация в Молдове будет бесплатной и добровольной.

Как Молдова получила вакцину

Молдова 27 февраля получила первую партию вакцины. Соседям препарат передала Румыния, а именно – 21 тысячу 600 доз.

Кроме того, в Молдове зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон заявил, что поставки начнутся скоро, но не уточнил, когда именно.