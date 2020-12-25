В Молдове заявили, что вакцина Pfizer от COVID-19 является "недостижимой мечтой" для страны. Причиной является определенные логистические аспекты.

В частности, местные власти не могут обеспечить перевозки и хранение вакцины согласно предусмотренным требованиям. Об этом заявила Министр здравоохранения Виорика Думбревяну, сообщает AGORA.

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По ее словам, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, недостижима для Молдовы.

Существуют вакцины, требующие особых условий транспортировки и хранения при температуре -70 градусов, что является невозможным для Республики Молдова,

– заявила Думбревяну.

Министр рассказала, что во время пандемии COVІD-19 в стране обустроили лаборатории ANSP холодильниками.

Обратите внимание! Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса уже отправили в страны Евросоюза. Начало вакцинации там запланировали с 27 по 29 декабря 2020 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

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В то же время Думбревяну сообщила, что граждане Молдовы смогут получить вакцины от COVID-19, однако не уточнила, какие именно.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Молдове зафиксировали более 139 тысяч случаев инфицирования. По состоянию на 25 декабря 2020 года в стране выздоровели более 124 тысяч человек. К сожалению, умерли 2 848 человек.