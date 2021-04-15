Молодежь в реанимации и 5 тонн кислорода в сутки: киевские медики крайне истощены из-за пандемии
Украинские медики уже крайне истощены из-за непрерывной работы, которая продолжается уже больше года. Более того, ситуация усложнилась, ведь в больницы все чаще привозят молодых людей. Почти все пациенты нуждаются в кислороде.
Источник:24 канал
К счастью, медики обеспечены всем, что нужно для борьбы со смертоносным недугом COVID-19. В этом заверила главный врач 4 клинической больницы Киева Татьяна Мостепан.
К теме Пик третьей волны пандемии прошел: какие регионы будут оставаться в красной зоне
Она отметила, что коронавирус в 2021 году значительно более агрессивный.
"Возрастной диапазон, безусловно, помолодел. В 2020 году мы не видели в реанимации людей в возрасте до 30 лет. Сейчас они есть и это уже стало нормой. Болезнь протекает агрессивно", – сказала врач.
Чтобы вы понимали масштаб – до пандемии наша больница использовала 3,5 тонны кислорода в год. Сейчас – 5 тонн кислорода в сутки,
– отметила Мостепан.
Медики могут "сломаться", – врач
Она добавила, что медики устали и морально, и физически, ведь персонал уже более года находится в таком режиме работы и напряжении.
"Призываю людей быть осознанными, ведь надо поберечь медицинских работников. Они могут просто "сломаться и упасть", ведь они тоже люди", – сказала Мостепан.
По ее словам, врачи кроме манипуляций и консультаций еще с каждым пациентом говорят, успокаивают и вселяют надежду на лучшее, что тоже истощает. "Затем нужно еще успокоить родственников, которые стоят под стенами больницы в отчаянии", – отметила Мостепан.
Киев в критической ситуации из-за COVID-19: смотрите видео
Поделиться новостью