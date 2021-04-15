Украинские медики уже крайне истощены из-за непрерывной работы, которая продолжается уже больше года. Более того, ситуация усложнилась, ведь в больницы все чаще привозят молодых людей. Почти все пациенты нуждаются в кислороде.

К счастью, медики обеспечены всем, что нужно для борьбы со смертоносным недугом COVID-19. В этом заверила главный врач 4 клинической больницы Киева Татьяна Мостепан.

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Она отметила, что коронавирус в 2021 году значительно более агрессивный.

"Возрастной диапазон, безусловно, помолодел. В 2020 году мы не видели в реанимации людей в возрасте до 30 лет. Сейчас они есть и это уже стало нормой. Болезнь протекает агрессивно", – сказала врач.

Чтобы вы понимали масштаб – до пандемии наша больница использовала 3,5 тонны кислорода в год. Сейчас – 5 тонн кислорода в сутки,

– отметила Мостепан.

Медики могут "сломаться", – врач

Она добавила, что медики устали и морально, и физически, ведь персонал уже более года находится в таком режиме работы и напряжении.

"Призываю людей быть осознанными, ведь надо поберечь медицинских работников. Они могут просто "сломаться и упасть", ведь они тоже люди", – сказала Мостепан.

По ее словам, врачи кроме манипуляций и консультаций еще с каждым пациентом говорят, успокаивают и вселяют надежду на лучшее, что тоже истощает. "Затем нужно еще успокоить родственников, которые стоят под стенами больницы в отчаянии", – отметила Мостепан.

Справка. Только за 14 апреля от коронавируса умер 51 житель столицы. Сейчас такое количество считают рекордным.

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