Молодые люди болеют коронавирусом чаще, чем считалось

Большинство считает, что пожилые люди чаще болеют коронавирусом, чем молодежь. Но ученые в новом исследовании доказали, что это не так.

Ученые предположили, что низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков обусловлен не биологическими особенностями. Они считают, что это происходит из-за более плохого охвата тестированием этой группы людей.

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Как происходило исследование

Ученые проанализировали базу данных канадской провинции Онтарио, чтобы определить, как часто люди разного возраста болеют COVID-19. Они обнаружили, что как заболеваемость, так и количество проведенных тестов, были самыми низкими среди людей моложе 20 лет. Используя статистические методы, авторы исследования рассчитали заболеваемость в различных возрастных группах, учитывая количество проведенных тестов.

Молодые мужчины часто болеют коронавирусом

После такой коррекции оказалось, что COVID-19 реже других болеют дети и люди старше 70 лет.

У последних инфекция встречалась на 50% реже, чем в среднем у населения.

Количество случаев инфекции среди подростков и мужчин в возрасте 20-49 лет было существенно выше среднего.

По мнению авторов, причиной такого распределения заболеваемости может быть то, что пожилые люди лучше соблюдают меры профилактики COVID-19. В то же время для молодых мужчин характерно наиболее рискованное с эпидемиологической точки зрения поведение.

Ученые считают, эти данные важны, так как показывают, что молодые мужчины могут быть бессимптомными распространителями коронавирусной инфекции.

По данным украинского Минздрава, более 80% умерших от коронавируса в Украине составляют люди в возрасте от 60 лет.