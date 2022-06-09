Молоко повышает риск рака

К такому выводу пришли ученые из Университета здравоохранения Лома Линда. Исследование не выявило никаких связей между повышенным риском рака предстательной железы и потреблением кальция. Это свидетельствует о том, что другие вещества, кроме кальция, играют определенную роль в развитии рака предстательной железы.

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Результаты исследования показывают, что мужчины, потреблявшие около 430 граммов молочных продуктов в день (1 ¾ стакана молока), сталкивались с повышенным риском рака простаты – на 25% – по сравнению с мужчинами, потреблявшими только 20,2 г молочных продуктов в день. (1/2 стакана молока в неделю). Кроме того, мужчины, потреблявшие более 430 граммов молочных продуктов в день, имели еще более высокий риск рака.

Как происходило исследование

В исследовании оценивали питание более 28 000 мужчин Северной Америки с широким спектром влияния молочных продуктов и кальция, все из которых изначально не имели рака. Потребление пищи оценивалось на основе опросников частоты приема пищи (FFQ). Базовый опросник включал демографические данные, семейный анамнез рака предстательной железы, физическую активность, потребление алкоголя, скрининг раком предстательной железы и индекс массы тела.

Затем исследователи использовали государственные реестры рака, чтобы следить за состоянием рака предстательной железы участников за восемь лет. К концу периода исследования государственные реестры рака сообщали о 1254 новых случаях рака предстательной железы среди участников.

Почему молоко повышает риск рака

Возможными причинами связи между раком предстательной железы и молоком могут быть содержание половых гормонов в нем. До 75% молочных коров являются тельными, а рак предстательной железы гормонально-чувствительным раком. Кроме того, предварительные сообщения связывали потребление молочных и других животных белков с высоким содержанием в крови гормона, инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1), способствующего развитию некоторых видов рака, включая простаты.

Также предварительное исследование о влиянии молочных продуктов на риск рака молочной железы у женщин дало подобные результаты.