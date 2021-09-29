Детали исследования
Ученые из Каролинского института провели метаанализ существующих исследований, чтобы проследить связь конкретных продуктов питания и диабета первого типа. Всего они изучили 152 работы и 27 продуктов, снижающих и повышающих риски заболевания.
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Польза грудного вскармливания
В ходе исследования ученые установили, что чем дольше ребенок находился на грудном вскармливании, тем ниже были риски диабета.
Например, 6 – 12 месяцев кормления грудью снижали риски на 61%, 2 – 3 месяца – на 31%.
Это объяснено тем, что грудное молоко способствует формированию и укреплению иммунной системы ребенка, а также улучшает состояние микробиоты кишечника,
– заметили авторы.
Между тем дальнейшие результаты оказались неутешительными.
Каким образом молоко влияет на риски диабета
Пока ученые не могут объяснить взаимосвязи. Вероятно, аминокислоты, что содержатся в коровьем молоке, могут провоцировать атаку иммунной системы на инсулин, продуцирующий клетками поджелудочной железы.
Также ученые выяснили, что более позднее введение глютена в рацион снижало риски вдвое.
Глютен и риски диабета
Ученые не обнаружили повышенных рисков, если мать потребляла глютен во время беременности.
Пока ученые не представили конкретных рекомендаций по профилактике диабета. Но обязательно их сформируют после дополнительных исследований.
Что особенно актуально сейчас, ведь заболеваемость диабетом неуклонно растет. Кроме того, недавно ученые подтвердили связь сахарного диабета и болезни Альцгеймера.