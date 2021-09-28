В частности за минувшие сутки, 27 сентября, против коронавируса вакцинировали 119 378 жителей Украины. 70 004 из них получили первую дозу препарата.
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В то же время остальные 49 374 человека привились второй дозой, тем самым завершив курс иммунизации.
В течение суток работали:
- 896 мобильных бригад,
- 2 971 пункт прививки;
- 344 центра вакцинации.
Общие темпы прививочной кампании
По состоянию на утро 28 сентября в Украине против коронавируса вакцинировался 6 851 531 человек. 6 851 529 реципиентов получили первую дозу. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
В общем и первой, и второй дозой в стране провели 12 359 741 прививку против COVID-19.
Какие вакцины использовались
Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 различных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является одноразовой, то есть вводится всего 1 раз.
Какие вакцины использовали в Украине и в каком количестве
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 487 187 доз,
- CoronaVac от компании Sinovac – 1 911 530 доз,
- Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech – 2 570 419 доз,
- AstraZeneca – 759 673 дозы,
- Janssen от компании Johnson & Johnson. – 20 680 доз,
- Moderna – 1 102 042 дозы.