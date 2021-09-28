С момента объявления желтой зоны карантина уровень COVID-вакцинации вырос на 25%

С тех пор, как в Украине объявили введение желтого уровня эпидемической опасности, количество введения первых доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности за минувшие сутки, 27 сентября, против коронавируса вакцинировали 119 378 жителей Украины. 70 004 из них получили первую дозу препарата.

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В то же время остальные 49 374 человека привились второй дозой, тем самым завершив курс иммунизации.

В течение суток работали:

896 мобильных бригад,

2 971 пункт прививки;

344 центра вакцинации.

Общие темпы прививочной кампании

По состоянию на утро 28 сентября в Украине против коронавируса вакцинировался 6 851 531 человек. 6 851 529 реципиентов получили первую дозу. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

В общем и первой, и второй дозой в стране провели 12 359 741 прививку против COVID-19.

Какие вакцины использовались

Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 различных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является одноразовой, то есть вводится всего 1 раз.

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