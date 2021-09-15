В Монголии сообщили о смерти животных от коронавируса

В Монголии от коронавируса умерли 2 бобра. Это первые известные случаи смерти животных от COVID-19.

В Монголии зафиксировали первые случаи гибели животных от коронавируса. Умерли 2 бобра, у которых подтвердили коронавирус.

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Два бобра умерли у нас в стране при загадочных обстоятельствах. Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19

– заявил эксперт Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурен Тувшинбаяр.

Известно, что животные жили в центре разведения бобров в столице страны Улан-Баторе. К слову, коронавирус там подтвердили еще у 7 бобров. Анализы показали, что это штамм Дельта. Кроме бобров, COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.

Что известно о коронавирусе у животных

Вспышки COVID-19 среди животных обнаруживали и раньше. К примеру, в зоопарке Атланты в американском штате Джорджия заразились 13 горилл. В конце июня 2021 года первую вакцинацию животных против COVID-19 начал зоопарк Окленда в Северной Калифорнии.

Но о смерти животных от коронавируса ранее не сообщали. Впрочем, по данным ВОЗ, вирус может передаваться от животных к человеку и наоборот. Проблема заключается в том, что смерть животного от коронавируса трудно зафиксировать, ведь в ветеринарных клиниках не делают тесты на COVID-19. Соответственно, вспышки среди любимцев, жителей зоопарков или бездомных животных фиксируют крайне редко.



Коронавирус у домашних животных / Источник: CDC / Инфографика 24 канала