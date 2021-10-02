Министр здравоохранения отметил, что сейчас в Харькове уже начался монтаж линий для создания препаратов против гриппа и COVID-19.

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Мы на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина,
– сказал глава Минздрава.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека – вторую.

В течение суток работали:

  • 960 мобильных бригад,
  • 3 049 пунктов прививки;
  • 350 центров вакцинации.

Правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала