Министр здравоохранения отметил, что сейчас в Харькове уже начался монтаж линий для создания препаратов против гриппа и COVID-19.

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Мы на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина,

– сказал глава Минздрава.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека – вторую.

В течение суток работали:

960 мобильных бригад,

3 049 пунктов прививки;

350 центров вакцинации.

Обратите внимание! С начала вакцинальной кампании на территории Украины против коронавируса прививали 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили одну дозу, полностью иммунизированы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 875 593 уколов против COVID-19.

Правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала