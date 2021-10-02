Монтируем линии для производства, – Ляшко рассказал, когда появится первая украинская вакцина
Источник:"Дом"
Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина может появиться уже в 2022 году. По его словам, точные сроки дедлайна производства станут известными в конце текущего года.
Министр здравоохранения отметил, что сейчас в Харькове уже начался монтаж линий для создания препаратов против гриппа и COVID-19.
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Мы на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина,
– сказал глава Минздрава.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека – вторую.
В течение суток работали:
- 960 мобильных бригад,
- 3 049 пунктов прививки;
- 350 центров вакцинации.