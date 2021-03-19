Медики со всего мира говорят, что крепкий сон – это залог здоровья. Поэтому недосыпание может стать причиной болезней сердца, сосудов и сахарного диабета.

Подробнее о том, сколько часов нужно спать, чтобы чувствовать себя в тонусе и чем вредно пересыпание – читайте далее.

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Опрос украинцев

По меньшей мере 8 часов нужно каждому второму из опрошенных, чтобы чувствовать себя в тонусе. Однако, как рассказали винничане, такую роскошь могут позволить не все.

"В современном мире выспаться не удается. Работа связана непосредственно с тем, что есть ночные смены. В день в среднем сплю по 5 – 6 часов".

"Мне никак выспаться не удается. Я ложусь спать в 3:00, просыпаюсь в 8:00".

"Бывает ночью просыпаюсь от разных мыслей, особенно негативных. Поэтому единственное, что остается, просто "отгонять" их от себя".

"Не удается выспаться. Сплю 4 – 5 часов максимум, потому что учусь".

Чем вредно недосыпание и пересыпание

Постоянное недосыпание или пересыпание провоцирует у организма человека дряблость кожи и морщины. А еще, как предупреждают врачи, может стать причиной:

повышенного кровяного давления;

сердечно-сосудистых болезней;

ожирения;

диабета.

"Если не будем отдыхать, не будем спать полноценно, то можем иметь избыточный вес, повышение давления и даже развитие депрессивного состояния", – рассказала семейная врач Екатерина Олесь.

Залог хорошего самочувствия

Хороший сон – залог хорошего самочувствия, отмечают медики. Ведь пока человек отдыхает, его тело выполняет особые "профилактические" работы, связанные с обновлением кожи, метаболизмом и различными гормональными процессами.

Мы имеем полную и быструю фазу сна, они вместе длятся 90 минут. Важно не прерывать эти фазы сна,

– отметила врач.

Сколько нужно спать

В среднем для того, чтобы высыпаться, необходимо спать:

взрослому человеку 8 – 9 часов;

подростку и младшему школьнику – 10 часов;

ребенку до года нужно примерно 15 часов для нормального развития.

"Если вы ложитесь в день поспать, то такой сон не должен длиться более 40 минут. Этого достаточно, чтобы подзарядиться и перезагрузить свой организм", – отметила психолог Алина Хранитель.

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Чтобы сон приносил пользу, необходимо соблюдать стабильный распорядок дня. А именно – вставать и ложиться в одно и то же время, проветривать комнату. Перед сном полезно прогуляться.

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Не пренебрегайте ваннами с ароматическими добавками, за час до сна выпейте травяной чай или горячее молоко, выключайте все гаджеты, а еще ограничьте употребление алкоголя, сахара и кофеина.