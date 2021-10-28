Только один госпитализирован

Об этом сообщила врач городской больницы Оксана Барыш. По ее словам, люди приходят на вакцинацию ежедневно. И добавляет, что в городе есть инфицированные коронавирусом.

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На сегодня имеем 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди них 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались,

– рассказала врач.

Одной дозой в Моршине сейчас провакцинировано 75% людей, полностью вакцинированы – 74%.

Экономический аспект

По словам городского головы Моршина Руслана Ильницкого, эксперимент дал положительное влияние и на бюджет города.

"Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентирован на курортную деятельность. До вакцинации он выполнялся на 50%. Сейчас – 87%, это нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть людей достаточно много", – рассказал мэр.

Что известно об эксперименте в Моршине