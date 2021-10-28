Только один госпитализирован
Об этом сообщила врач городской больницы Оксана Барыш. По ее словам, люди приходят на вакцинацию ежедневно. И добавляет, что в городе есть инфицированные коронавирусом.
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На сегодня имеем 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди них 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались,
– рассказала врач.
Одной дозой в Моршине сейчас провакцинировано 75% людей, полностью вакцинированы – 74%.
Экономический аспект
По словам городского головы Моршина Руслана Ильницкого, эксперимент дал положительное влияние и на бюджет города.
"Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентирован на курортную деятельность. До вакцинации он выполнялся на 50%. Сейчас – 87%, это нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть людей достаточно много", – рассказал мэр.
Что известно об эксперименте в Моршине
- 16 апреля в городе запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовой вакцинации жителей против COVID-19.
- За короткие сроки в городе удалось прививать 70% взрослого населения.
- До появления штамма "Дельта" в Моршине длительное время не было ни одного инфицированного COVID-19.
- 90% всех вакцинированных прививали вакциной CoronaVac. Также прививки проводили вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).