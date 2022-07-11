Польза морской капусты

Особенно ламинария богата йодом: в консервированных салатах из морской капусты содержится от 290 до 480 мкг йода – это в два – три раза больше дневной нормы для взрослого человека. Йод помогает вырабатывать гормоны щитовидной железы и, следовательно, поддерживать здоровый метаболизм.

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Также из 100 г морской капусты можно получить около 30% дневной нормы магния, 17% - кальция и 16% - железа. Эти элементы помогают сохранить здоровье костей и сердечно-сосудистой системы, способствуют кроветворению и здоровому метаболизму.

Полезные вещества в морской капусте помогают сохранять здоровье щитовидной железы, контролировать уровень сахара и работу пищеварительной системы.

Ламинария богата клетчаткой: в 100 граммах содержится примерно 1,3 г. Британская служба здравоохранения NHS рекомендует взрослым употреблять около 18 г клетчатки в день: она помогает работе кишечника, позволяет оставаться сытым дольше. Богатую клетчаткой диету связывают с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака кишечника и диабета второго типа.

Некоторые соединения, содержащиеся в водорослях, например фукоидан и ламинарин, обладают антираковым эффектом: например, могут замедлять течение рака молочной железы или кишечника.

Полисахариды по ламинарии могут стимулировать иммунную систему. Кроме того, водоросли обладают противовоспалительным эффектом, способствуют росту количества полезных бактерий в кишечнике, помогают регулировать уровень сахара в крови и могут снижать уровень холестерина.

Но все хорошо в меру. Несмотря на полезные свойства морская капуста может повредить.

Как морская капуста может навредить

То, что морская капуста богата йодом, – это и преимущество, и потенциальная проблема. Британская служба здравоохранения рекомендует ежедневно принимать 140 мкг йода, а прием добавок ограничить 500 мкг в сутки. Высокое потребление йода может привести к проблемам со щитовидной железой: к зобу, воспалению или раку.

Разовый прием высокой дозы йода, например нескольких граммов, приводит к жжению во рту и горле, боли в желудке, повышенной температуре, тошноте, рвоте, диарее, а в тяжелых случаях – к коме. Но чтобы вызвать такие симптомы, нужно съесть не менее нескольких банок морской капусты.

Еще на водоросли бывает аллергия, поэтому если после обеда с морской капустой появились сыпи, отек или другие симптомы, нужно обратиться к врачу и исключить ламинарию из рациона.

В конце концов, вред может нанести не сама морская капуста, а ингредиенты готового продукта. К примеру, в салаты с морской капустой производители добавляют соль, сахар, уксус, масло, майонез, творог.